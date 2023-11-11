Сотни тысяч человек вышли на улицы Лондона, чтобы поддержать Палестину

В центре Лондона проходят массовые акции в поддержку Палестины. По данным организаторов, участие в них принимают сотни тысяч человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Массовая демонстрация в Лондоне в поддержку Палестины. Видео © t.me / СВЕЖЕСТИ

Демонстрация началась в полдень (15:00 по московскому времени) в Гайд-парке и должна закончиться недалеко от Посольства США в 16:00 (19:00 мск). Тысячи человек вышли на улицы британской столицы с требованием о том, чтобы Израиль немедленно прекратил атаковать сектор Газа и наносить удары по палестинцам.

Официальных данных о точном количестве участников демонстрации нет, однако организаторы говорят, что она может стать одной из самых многолюдных за всю многовековую историю королевства.

"Потенциально мы могли бы провести один из крупнейших маршей в британской политической истории, я бы с уверенностью сказал, что в нём примут участие сотни тысяч человек", — заявил Reuters директор PCS Бен Джамал.

В городе была усилена работа правоохранительных органов, чтобы обеспечить безопасность как самих демонстрантов, так и других жителей, не участвующих в акции. При этом власти опасались, что из-за агрессивных активистов могут начаться стычки. К слову, ещё до начала митинга лондонской полиции пришлось пресечь конфликт с некоторыми агрессивно настроенными протестующими.