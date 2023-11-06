Десятки тысяч индонезийцев устроили митинг в поддержку Палестины в Джакарте

Массовый митинг в поддержку Палестины прошёл 5 ноября в столице Индонезии Джакарте. Участие в акции приняли десятки тысяч человек, которые собрались у Национального монумента независимости.

Митинг в поддержку Палестины в Джакарте. Обложка © X / Michael Ashura

Среди противников действий Израиля оказались не только рядовые граждане, но и местные политики. В их числе глава МИД страны Ретно Марсуди, кандидат в президенты Анис Басведан, а также председатель Совета народных представителей Пуан Махарани.

"От имени правительства Индонезии мы бы ещё раз хотели заявить о поддержке палестинского народа", — отметил на митинге министр иностранных дел.