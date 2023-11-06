Десятки тысяч индонезийцев устроили митинг в поддержку Палестины в Джакарте
Митинг в поддержку Палестины в Джакарте. Обложка © X / Rukayyah Ruky313
Массовый митинг в поддержку Палестины прошёл 5 ноября в столице Индонезии Джакарте. Участие в акции приняли десятки тысяч человек, которые собрались у Национального монумента независимости.
Митинг в поддержку Палестины в Джакарте. Обложка © X / Michael Ashura
Среди противников действий Израиля оказались не только рядовые граждане, но и местные политики. В их числе глава МИД страны Ретно Марсуди, кандидат в президенты Анис Басведан, а также председатель Совета народных представителей Пуан Махарани.
"От имени правительства Индонезии мы бы ещё раз хотели заявить о поддержке палестинского народа", — отметил на митинге министр иностранных дел.
Ранее к участникам палестино-израильского конфликта обратился и папа римский Франциск. Понтифик призвал государства немедленно остановить боевые действия ради погибающих детей, а также отпустить всех заложников.