Регион

Уведомления отключены

5 ноября, 21:24

Десятки тысяч индонезийцев устроили митинг в поддержку Палестины в Джакарте

<p>Митинг в поддержку Палестины в Джакарте. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/RukayyahRuky313/status/1721231504163164560/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rukayyah Ruky313</a></p>

Митинг в поддержку Палестины в Джакарте. Обложка © X / Rukayyah Ruky313

Массовый митинг в поддержку Палестины прошёл 5 ноября в столице Индонезии Джакарте. Участие в акции приняли десятки тысяч человек, которые собрались у Национального монумента независимости.

Митинг в поддержку Палестины в Джакарте. Обложка © X / Michael Ashura

Среди противников действий Израиля оказались не только рядовые граждане, но и местные политики. В их числе глава МИД страны Ретно Марсуди, кандидат в президенты Анис Басведан, а также председатель Совета народных представителей Пуан Махарани.

"От имени правительства Индонезии мы бы ещё раз хотели заявить о поддержке палестинского народа", — отметил на митинге министр иностранных дел.

"Спасите детей Газы": У Посольства США в Брюсселе прошла акция в поддержку Палестины

"Спасите детей Газы": У Посольства США в Брюсселе прошла акция в поддержку Палестины

Ранее к участникам палестино-израильского конфликта обратился и папа римский Франциск. Понтифик призвал государства немедленно остановить боевые действия ради погибающих детей, а также отпустить всех заложников.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Индонезия
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров