"Спасите детей Газы": У Посольства США в Брюсселе прошла акция в поддержку Палестины

Сотни митинговавших собрались у Посольства США в Брюсселе с требованием прекратить удары израильской армии по сектору Газа, в результате которых продолжают гибнуть сотни людей.

В Брюсселе прошла акция в поддержку Палестины с требованием прекратить огонь. Видео © X / King Khan

"Требуем немедленного прекращения огня", "Спасите детей Газы", "Свободу Палестине", — скандировали активисты.

К ведомству демонстрантов не пустили, они митинговали на другой стороне дороги. Акцию контролировала полиция, а около дипмиссии поставили дополнительные заграждения. После окончания демонстрации полицейские выпускали активистов группами и просили прятать символику Палестины, чтобы избежать конфликтов.