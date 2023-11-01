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1 ноября, 18:04

"Спасите детей Газы": У Посольства США в Брюсселе прошла акция в поддержку Палестины

В Брюсселе прошёл митинг в поддержку Палестины с требованием прекратить огонь

Сотни митинговавших собрались у Посольства США в Брюсселе с требованием прекратить удары израильской армии по сектору Газа, в результате которых продолжают гибнуть сотни людей.

В Брюсселе прошла акция в поддержку Палестины с требованием прекратить огонь.

Видео © X / King Khan

"Требуем немедленного прекращения огня", "Спасите детей Газы", "Свободу Палестине", скандировали активисты.

К ведомству демонстрантов не пустили, они митинговали на другой стороне дороги. Акцию контролировала полиция, а около дипмиссии поставили дополнительные заграждения. После окончания демонстрации полицейские выпускали активистов группами и просили прятать символику Палестины, чтобы избежать конфликтов.

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Ранее члены пропалестинской общественной организации IfNotNow устроили акцию протеста на территории офисов американских сенаторов, принадлежащих Конгрессу. Сторонники прекращения огня на Ближнем Востоке садились у дверей резиденций представителей штатов и выкрикивали лозунги в поддержку сектора Газа.

Обложка ©

X / King Khan

Александра Мышляева
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