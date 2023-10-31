McDonald’s в Британии наказали набегом мышей в цветах палестинского флага за поддержку Израиля

Активист, поддерживающий Палестину, выпустил десятки окрашенных в цвета палестинского флага мышей в зал ресторана McDonald’s в британском городе Бирмингеме. Запись необычной акции опубликована в социальных сетях. Надеемся, что ни посетители, ни грызуны не пострадали.

Судя по кадрам, мужчина кричал "К чёрту Израиль! Свободу Палестине" Находившиеся в кафе люди стали разбегаться во время нашествия грызунов. Акция связана с решеним McDonald’s предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. Нападениям подверглись также заведения сети в Турции, Ливане и Египте.