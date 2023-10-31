McDonald’s в Британии наказали набегом мышей в цветах палестинского флага за поддержку Израиля
Активист запустил окрашенных в цвета флага Палестины мышей в кафе в Бирмингеме
Активист, поддерживающий Палестину, выпустил десятки окрашенных в цвета палестинского флага мышей в зал ресторана McDonald’s в британском городе Бирмингеме. Запись необычной акции опубликована в социальных сетях. Надеемся, что ни посетители, ни грызуны не пострадали.
Пропалестинский активист запускает окрашенных в цвета флага Палестины мышей в McDonald’s в Бирмингеме. Видео © TikTok / WoodsWorld
Судя по кадрам, мужчина кричал "К чёрту Израиль! Свободу Палестине" Находившиеся в кафе люди стали разбегаться во время нашествия грызунов. Акция связана с решеним McDonald’s предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. Нападениям подверглись также заведения сети в Турции, Ливане и Египте.
Акции в поддержку Палестины прокатились по всей Европе. В столице ФРГ ученик гимназии подрался с учителем из-за флага Палестины. Кроме того, в немецком Виттене дважды за короткое время сорвали израильский флаг. А в Дортмунде стали помечать дома евреев звездой Давида и сжигать флаги Израиля. Звёзды Давида появились также в Париже и его пригородах.
TikTok / WoodsWorld