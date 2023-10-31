Во Франции вслед за Германией стали помечать дома евреев звездой Давида

В Париже, а также в его пригородных коммунах Сент-Уэн и Обервилье на домах, где живут семьи евреев, стали рисовать звёзды Давида. Об этом пишет издание Parisien.

Символы наносят на стены, используя баллончики с краской и трафареты. Изображения появились на нескольких строениях, в том числе на жилых домах в департаменте Сен-Сен-Дени.

Мэр города Сент-Уэн Карим Буамран выступил с осуждением антисемитских действий и поддержал семью, на доме которой появилась звезда Давида. Городские службы оперативно начали сводить со стены религиозный символ.

"Сведения об этом акте были направлены прокурору. Их авторы должны быть найдены и наказаны правосудием со всей жёсткостью и непреклонностью. Мэрия остаётся приверженной ценностям толерантности и уважения, что является традиционной ценностью республики, которая защищает всех своих граждан вне зависимости от их социальных и этнических особенностей", — сказано в коммюнике мэрии, опубликованном в официальном аккаунте в соцсети X.

Те же символы появились на зданиях в коммуне Обервилье. А потом звёзды Давида увидели на доме в XIV округе французской столицы. Вице-мэр Парижа Антуан Гийю заявил, что подобные действия недопустимы и недостойны, и сообщил, что обратился по этому поводу в городскую префектуру.