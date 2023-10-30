Кадыров считает неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал не расшатывать ситуацию изнутри по отношению к евреям из-за действий властей Израиля. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Израильский режим показал миру своё истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию", — уточнил Кадыров.