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30 октября, 19:26

Кадыров считает неприемлемыми погромы и призывы к насилию по отношению к евреям

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал не расшатывать ситуацию изнутри по отношению к евреям из-за действий властей Израиля. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Израильский режим показал миру своё истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор в отношении мирных людей. Но нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию", — уточнил Кадыров.

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По словам главы ЧР, подобные действия неприемлемы и будут очень жёстко пресекаться.

Ранее, 30 октября, президент России Владимир Путин провёл совещание на тему попыток Запада расколоть общество в РФ после событий вечера 29 октября, когда толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, затем туда были стянуты силовики. К настоящему времени воздушную гавань освободили от незаконно проникших людей. Полиция уже установила личности более 150 активных участников беспорядков, 83 из них задержаны. Также известно о более чем 20 пострадавших. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".

Обложка ©

t.me / Kadyrov_95

Артур Лапсаков
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