В Дагестане задержаны 83 участника беспорядков в аэропорту
МВД, ФСБ и СК задержали уже 83 причастных к организации и участию в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября.
"На данный момент задержано 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности", — говорится в сообщении МВД.
Полицейские также провели более 50 обысков, обнаружив оргтехнику и телефоны, которые подтверждают причастность задержанных к организации и участию в массовых беспорядках.
Напомним, вечером 29 октября толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, после чего туда были стянуты силовики. К 30 октября воздушную гавань освободили от незаконно проникших людей, она возобновила приём рейсов. Полиция уже установила личности более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. В Кремле ранее заявили, что события в Махачкале стали результатом вмешательства извне. Президент России Владимир Путин уже поручил принять твёрдые и чёткие меры по защите межнационального и межрелигиозного согласия.
AP/TASS