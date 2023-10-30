В Дагестане задержаны 83 участника беспорядков в аэропорту

МВД, ФСБ и СК задержали уже 83 причастных к организации и участию в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы 29 октября.

"На данный момент задержано 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности", — говорится в сообщении МВД.