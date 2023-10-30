Путин заметил попытки расколоть общество России извне "изощрёнными технологиями"

Внешние силы пытаются дестабилизировать и расколоть российское общество извне, используя при этом изощрённые технологии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в Дагестане.

"На недавней встрече с лидерами религиозных объединений говорил о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны, против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества", — сказал российский лидер, добавив, что для этого используются самые разнообразные способы: от лжи и провокаций до изощрённых технологий психологической и информационной агрессии.