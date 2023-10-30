Путин заметил попытки расколоть общество России извне "изощрёнными технологиями"
Путин: Общество в РФ пытаются расколоть извне, используя изощрённые технологии
Внешние силы пытаются дестабилизировать и расколоть российское общество извне, используя при этом изощрённые технологии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в Дагестане.
"На недавней встрече с лидерами религиозных объединений говорил о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны, против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества", — сказал российский лидер, добавив, что для этого используются самые разнообразные способы: от лжи и провокаций до изощрённых технологий психологической и информационной агрессии.
Президент также упомянул роль США в дестабилизации ситуации в российском обществе. По его словам, Соединённые Штаты, не способные добиться победы над РФ на поле боя, желают расколоть нашу страну изнутри. Их цель — ослабить Россию и посеять в ней смуту.
Напомним, сегодня стало известно, что Путин проведёт совещание на тему попыток Запада расколоть общество в РФ после событий вечера 29 октября, когда толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, затем туда были стянуты силовики. К настоящему времени воздушную гавань освободили от незаконно проникших людей. Полиция уже установила личности более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. Также известно о более чем 20 пострадавших. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".
Kremlin.ru