В Германии начали помечать дома евреев звездой Давида и сжигать флаги Израиля

Как рассказали в ведомстве, изображения еврейского символа были нанесены на пять домов на прошлой неделе. Оперативники пока не напали на след злоумышленников. К слову, ранее газета Berliner Kurier сообщала, что несколько домов в Берлине были также помечены звёздами Давида. Неизвестно, сколько всего произошло инцидентов с граффити, но в соцсетях были опубликованы фотографии как минимум трёх разрисованных зданий. Правоохранители также начали расследование инцидентов.