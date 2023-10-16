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16 октября, 16:17

В Германии начали помечать дома евреев звездой Давида и сжигать флаги Израиля

<p>В Германии на домах евреев начали рисовать звезду Давида. Обложка © X (бывший Twitter) <a href="https://twitter.com/search?q=houses%20jews%20berlin&src=typed_query&f=live" target="_blank" rel="noopener noreferrer">forror505047</a> / <a href="https://twitter.com/Rami85887713/status/1713526540271542762/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Rami85887713</a> </p>

В Германии на домах евреев начали рисовать звезду Давида. Обложка © X (бывший Twitter) forror505047 / Rami85887713

В Дортмунде на западе Германии на некоторых домах, где проживают евреи, неизвестные нарисовали звезду Давида. Правоохранители начали расследование инцидентов, сообщает пресс-служба местной полиции.

Как рассказали в ведомстве, изображения еврейского символа были нанесены на пять домов на прошлой неделе. Оперативники пока не напали на след злоумышленников. К слову, ранее газета Berliner Kurier сообщала, что несколько домов в Берлине были также помечены звёздами Давида. Неизвестно, сколько всего произошло инцидентов с граффити, но в соцсетях были опубликованы фотографии как минимум трёх разрисованных зданий. Правоохранители также начали расследование инцидентов.

Отметим, что во время нацистской диктатуры в Германии звездой Давида помечали дома, где живут евреи.

Кроме того, как пишет Bild, по всей Германии неизвестные срывают и сжигают флаги Израиля, которые вывешивают на госучреждениях в знак солидарности. Подобные случаи, в частности, произошли в Эрфурте, Берлине, Аахене, Пирне, Штральзунде, Шверине, Виттене, Крефельде, Майнце, Мюнстере, Леверкузене, Штаде, Мёрсе и Реклингхаузене.

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Напомним, в странах ЕС после обострения конфликта между ХАМАС и Израилем начали проходить масштабные протесты. В Париже полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона акции в поддержку Палестины. Такие демонстрации прошли в Лондоне, Манчестере и Эдинбурге. В британской столице скандировали лозунги в поддержку независимости арабского государства.

Наталья Исакова
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