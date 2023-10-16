В Германии начали помечать дома евреев звездой Давида и сжигать флаги Израиля
В Германии на домах евреев начали рисовать звезду Давида. Обложка © X (бывший Twitter) forror505047 / Rami85887713
В Дортмунде на западе Германии на некоторых домах, где проживают евреи, неизвестные нарисовали звезду Давида. Правоохранители начали расследование инцидентов, сообщает пресс-служба местной полиции.
Как рассказали в ведомстве, изображения еврейского символа были нанесены на пять домов на прошлой неделе. Оперативники пока не напали на след злоумышленников. К слову, ранее газета Berliner Kurier сообщала, что несколько домов в Берлине были также помечены звёздами Давида. Неизвестно, сколько всего произошло инцидентов с граффити, но в соцсетях были опубликованы фотографии как минимум трёх разрисованных зданий. Правоохранители также начали расследование инцидентов.
Отметим, что во время нацистской диктатуры в Германии звездой Давида помечали дома, где живут евреи.
Кроме того, как пишет Bild, по всей Германии неизвестные срывают и сжигают флаги Израиля, которые вывешивают на госучреждениях в знак солидарности. Подобные случаи, в частности, произошли в Эрфурте, Берлине, Аахене, Пирне, Штральзунде, Шверине, Виттене, Крефельде, Майнце, Мюнстере, Леверкузене, Штаде, Мёрсе и Реклингхаузене.
Напомним, в странах ЕС после обострения конфликта между ХАМАС и Израилем начали проходить масштабные протесты. В Париже полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона акции в поддержку Палестины. Такие демонстрации прошли в Лондоне, Манчестере и Эдинбурге. В британской столице скандировали лозунги в поддержку независимости арабского государства.