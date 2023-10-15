В Германии неизвестные дважды сорвали флаг Израиля
В немецком Виттене дважды за короткое время сорвали израильский флаг
За короткий промежуток времени в немецком городе Виттен неизвестные дважды сорвали израильский флаг. Об этом сообщила местная полиция. Известно, что инцидент попал на видео.
"В ночь с 12 на 13 октября был сорван и похищен поднятый в Виттене израильский флаг", — указали в полиции.
Судя по записям с камер видеонаблюдения, это сделал мужчина с тёмными волосами и в светлой одежде. Второй такой случай зафиксирован утром 13 октября. Неизвестный также сорвал вновь поднятый флаг и оставил его на месте. При этом неизвестно, был ли это один и тот же человек в обоих случаях. Похожий инцидент произошёл в Леверкузене.
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Ранее Лайф рассказывал о том, что в гимназии Берлина ученик подрался с учителем из-за палестинского флага, который принёс другой школьник. Известно, что 14-летний юноша пришёл на школьную площадку, завернувшись во флаг, а преподаватель попросил убрать его. Тогда за школьника заступился 15-летний подросток.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля. Затем палестинские радикалы движения ХАМАС проникли в страну. Движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это Израиль приступил к контртеррористическим действиям и официально объявил о переходе страны в состояние войны. Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа превысило 2,3 тысячи. В Израиле погибло по меньшей мере 1,3 тысячи местных жителей. В Минобороны Израиля анонсировали проведение "смертоносной войны" в секторе Газа.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC