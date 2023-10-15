В Германии неизвестные дважды сорвали флаг Израиля

За короткий промежуток времени в немецком городе Виттен неизвестные дважды сорвали израильский флаг. Об этом сообщила местная полиция. Известно, что инцидент попал на видео.

"В ночь с 12 на 13 октября был сорван и похищен поднятый в Виттене израильский флаг", — указали в полиции.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, это сделал мужчина с тёмными волосами и в светлой одежде. Второй такой случай зафиксирован утром 13 октября. Неизвестный также сорвал вновь поднятый флаг и оставил его на месте. При этом неизвестно, был ли это один и тот же человек в обоих случаях. Похожий инцидент произошёл в Леверкузене.