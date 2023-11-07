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7 ноября, 15:40

Заседание парламента Финляндии пришлось прервать из-за акции в поддержку Газы

Пленарное заседание парламента Финляндии на 20 минут прервали демонстранты, которые скандировали пропалестинские лозунги и призывали к миру на Ближнем Востоке в общественной галерее. Отмечается, что на заседаниях разрешено находиться обычным гражданам, однако протесты и крики под запретом.

"Свободная Палестина! Остановите геноцид! Прекратите огонь немедленно!" — лозунги, которые выкрикивали митингующие, сообщила газета Helsingin Sanomat.

В газете IltaLehti отметили, что демонстранты находились в группах примерно по пять человек. Когда первую вывели, вторая начала скандировать и развернула флаги. Отмечается, что инцидент продлился 20 минут.

Десятки тысяч индонезийцев устроили митинг в поддержку Палестины в Джакарте

Десятки тысяч индонезийцев устроили митинг в поддержку Палестины в Джакарте

Ранее в октябре в берлинском районе Нойкёльн прошла масштабная антиизраильская демонстрация, которая закончилась беспорядками. Полиция задержала 40 человек. Людей собрала пропалестинская организация "Самидун".

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Getty Images / Alessandro Rampazzo

Александра Мышляева
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