Британцам запретят забираться на статуи и поджигать пиротехнику в поддержку Палестины
The Sun: Премьер Сунак ужесточит закон о митингах после пропалестинских маршей
Акция в поддержку Палестины в Лондоне. Обложка © ТАСС / AP / Alberto Pezzali
Власти Британии всерьёз намерены ужесточить законы о протестах из-за маршей в поддержку Палестины, которые прошли в Лондоне. По данным газеты The Sun, премьер-министр Великобритании Риши Сунак просит запретить участникам митингов забираться на статуи, строительные леса и автобусные остановки.
Любые проявления вандализма будут расценены как отягчающие обстоятельства при задержании демонстрантов. Кроме того, под запретом окажется использование фейерверков, дымовых шашек и сигнальных ракет.
"Закон о прославлении террористов, таких как ХАМАС, также будет ужесточён", — сказано в публикации влиятельного британского таблоида.
Ранее Лайф рассказывал, что на минувших выходных сотни тысяч человек вышли на улицы Лондона, чтобы поддержать Палестину. Официальных данных о точном количестве участников демонстрации нет, однако организаторы утверждают, что она стала одной из самых многолюдных за всю многовековую историю королевства. Не обошлось без стычек с полицией и задержаний. Так, в полиции оказалось около 150 участников пропалестинских протестов, запускавших пиротехнику.