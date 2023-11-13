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13 ноября, 08:22

Британцам запретят забираться на статуи и поджигать пиротехнику в поддержку Палестины

The Sun: Премьер Сунак ужесточит закон о митингах после пропалестинских маршей

<p>Акция в поддержку Палестины в Лондоне. Обложка © ТАСС / AP / Alberto Pezzali</p>

Акция в поддержку Палестины в Лондоне. Обложка © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Власти Британии всерьёз намерены ужесточить законы о протестах из-за маршей в поддержку Палестины, которые прошли в Лондоне. По данным газеты The Sun, премьер-министр Великобритании Риши Сунак просит запретить участникам митингов забираться на статуи, строительные леса и автобусные остановки.

Любые проявления вандализма будут расценены как отягчающие обстоятельства при задержании демонстрантов. Кроме того, под запретом окажется использование фейерверков, дымовых шашек и сигнальных ракет.

"Закон о прославлении террористов, таких как ХАМАС, также будет ужесточён", — сказано в публикации влиятельного британского таблоида.

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Ранее Лайф рассказывал, что на минувших выходных сотни тысяч человек вышли на улицы Лондона, чтобы поддержать Палестину. Официальных данных о точном количестве участников демонстрации нет, однако организаторы утверждают, что она стала одной из самых многолюдных за всю многовековую историю королевства. Не обошлось без стычек с полицией и задержаний. Так, в полиции оказалось около 150 участников пропалестинских протестов, запускавших пиротехнику.

Марина Калегина
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