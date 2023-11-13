Британцам запретят забираться на статуи и поджигать пиротехнику в поддержку Палестины

Власти Британии всерьёз намерены ужесточить законы о протестах из-за маршей в поддержку Палестины, которые прошли в Лондоне. По данным газеты The Sun , премьер-министр Великобритании Риши Сунак просит запретить участникам митингов забираться на статуи, строительные леса и автобусные остановки.

Любые проявления вандализма будут расценены как отягчающие обстоятельства при задержании демонстрантов. Кроме того, под запретом окажется использование фейерверков, дымовых шашек и сигнальных ракет.

Ранее Лайф рассказывал, что на минувших выходных сотни тысяч человек вышли на улицы Лондона, чтобы поддержать Палестину. Официальных данных о точном количестве участников демонстрации нет, однако организаторы утверждают, что она стала одной из самых многолюдных за всю многовековую историю королевства. Не обошлось без стычек с полицией и задержаний. Так, в полиции оказалось около 150 участников пропалестинских протестов, запускавших пиротехнику.