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12 ноября, 01:58

Девять полицейских получили травмы при разгоне пропалестинской акции в Лондоне

<p>Акция в поддержку Палестины в Лондоне. Обложка © ТАСС / AP / Kin Cheung</p>

Акция в поддержку Палестины в Лондоне. Обложка © ТАСС / AP / Kin Cheung

Лондонская полиция отчиталась об итогах разгона масштабных протестов в поддержку Палестины в столице Британии. В результате столкновений с участниками акции пострадали девять стражей правопорядка, некоторые из которых получили тяжёлые травмы.

Правоохранителям пришлось применить силу, так как активисты пытались прорваться к военному мемориалу Кенотаф. Там в субботу проходили торжественные мероприятия по случаю Дня памяти павших. Полицейским удалось задержать около 150 протестующих. Некоторые из блюстителей закона покинули место столкновения в сопровождении медиков.

"Девять офицеров получили ранения в течение дня, двое нуждались в госпитализации из-за перелома локтя и подозрения на вывих бедра. Эти офицеры были ранены на улице Уайтхолл, когда они не позволили разбушевавшейся толпе добраться до мемориала Кенотаф во время поминальной службы", — отметили в пресс-службе городской полиции.

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Участие в акции, которая стартовала в полдень по местному времени в Гайд-парке, приняли тысячи человек. Протестующие призывали к остановке геноцида палестинцев в секторе Газа.

Илья Пушкарев
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