Девять полицейских получили травмы при разгоне пропалестинской акции в Лондоне

Лондонская полиция отчиталась об итогах разгона масштабных протестов в поддержку Палестины в столице Британии. В результате столкновений с участниками акции пострадали девять стражей правопорядка, некоторые из которых получили тяжёлые травмы.

Правоохранителям пришлось применить силу, так как активисты пытались прорваться к военному мемориалу Кенотаф. Там в субботу проходили торжественные мероприятия по случаю Дня памяти павших. Полицейским удалось задержать около 150 протестующих. Некоторые из блюстителей закона покинули место столкновения в сопровождении медиков.

"Девять офицеров получили ранения в течение дня, двое нуждались в госпитализации из-за перелома локтя и подозрения на вывих бедра. Эти офицеры были ранены на улице Уайтхолл, когда они не позволили разбушевавшейся толпе добраться до мемориала Кенотаф во время поминальной службы", — отметили в пресс-службе городской полиции.