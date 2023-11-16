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16 ноября, 07:57

Новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон приехал в Киев и встретился с Зеленским

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон спустя три дня после назначения на новую должность совершил свой первый официальный зарубежный визит. В четверг, 16 ноября, он приехал в Киев, где уже встретился с Владимиром Зеленским.

Новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон приехал в Киев и встретился с Зеленским. Видео © t.me / Zelenskiy / Official

"Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критическая инфраструктура. Благодарен Британии за поддержку", — сообщил он в своём аккаунте в Telegram.

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Ранее Лайф сообщал, что американские конгрессмены принесли Зеленскому дурную весть, посетив Киев. На фоне конфликта с Палестиной Израиль также начал нуждаться в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах, которых не хватает и ВСУ. Об этом Владимира Зеленского и уведомили члены делегации Палаты представителей во время недавнего визита на Украину.

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president.gov.ua

Марина Калегина
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