Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон спустя три дня после назначения на новую должность совершил свой первый официальный зарубежный визит. В четверг, 16 ноября, он приехал в Киев, где уже встретился с Владимиром Зеленским.

Новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон приехал в Киев и встретился с Зеленским. Видео © t.me / Zelenskiy / Official

"Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критическая инфраструктура. Благодарен Британии за поддержку", — сообщил он в своём аккаунте в Telegram.