Назначение Кэмерона главой МИД Британии сочли интересным финтом со стороны Сунака
Эксперт Ерёмина: Сунак назначил Кэмерона главой МИД, чтобы держать друзей рядом
Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Обложка © ТАСС / Zuma
Назначение бывшего главы британского правительства Дэвида Кэмерона на пост министра иностранных дел говорит о том, что укреплять правительство некем, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак хочет держать при себе "друзей", считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина
Она видит в назначении Кэмерона знак о жёсткой нехватке кадров в правительстве. Ерёмина заметила, что он считается политическим авантюристом, который не имеет большого веса. У нового главы МИД — репутация очень недальновидного чиновника. Ещё один его минус в том, что он любит заигрывать с публикой, предлагать радикальные решения, но большинство из них реализовано не будет, так как они основаны на популистских мнениях. Она обратила внимание и на то, что на высокую должность Кэмерона назначили "без опоры избирателей".
"Консервативную партию всё время лихорадит. Вместо того чтобы включать в ряды новых, активных деятелей, они всё время тасуют старую колоду. Видимо, старая колода — это те самые лица, которые имеют возможность влиять финансово, лоббировать чьи-то интересы", — подчеркнула Ерёмина в беседе RT.
По мнению аналитика, такие перемены в правительстве говорят о желании закрепить в нём определённых людей. Она рассказала, что когда-то Кэмерон помог Сунаку, поэтому на должность главы МИД он решил назначить именно его.
Напомним, сегодня в Лондоне произошёл целый ряд кадровых перестановок. Так, Риши Сунак уволил главу МВД Суэллу Браверман за критику действий полиции во время пропалестинских митингов, которые она назвала "маршами ненависти". Её место на посту министра внутренних дел занял глава МИД Джеймс Клеверли, и уже на его пост был назначен экс-премьер Дэвид Кэмерон.