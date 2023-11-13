Назначение Кэмерона главой МИД Британии сочли интересным финтом со стороны Сунака

Назначение бывшего главы британского правительства Дэвида Кэмерона на пост министра иностранных дел говорит о том, что укреплять правительство некем, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак хочет держать при себе "друзей", считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина

Она видит в назначении Кэмерона знак о жёсткой нехватке кадров в правительстве. Ерёмина заметила, что он считается политическим авантюристом, который не имеет большого веса. У нового главы МИД — репутация очень недальновидного чиновника. Ещё один его минус в том, что он любит заигрывать с публикой, предлагать радикальные решения, но большинство из них реализовано не будет, так как они основаны на популистских мнениях. Она обратила внимание и на то, что на высокую должность Кэмерона назначили "без опоры избирателей".

"Консервативную партию всё время лихорадит. Вместо того чтобы включать в ряды новых, активных деятелей, они всё время тасуют старую колоду. Видимо, старая колода — это те самые лица, которые имеют возможность влиять финансово, лоббировать чьи-то интересы", — подчеркнула Ерёмина в беседе RT.

По мнению аналитика, такие перемены в правительстве говорят о желании закрепить в нём определённых людей. Она рассказала, что когда-то Кэмерон помог Сунаку, поэтому на должность главы МИД он решил назначить именно его.