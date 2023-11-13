Бывший премьер и новый глава МИД Британии устрашился конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, назначенный сегодня главой МИД, назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке "устрашающим набором международных вызовов". Такое заявление чиновник сделал после вступления в должность.

"Перед нами стоит устрашающий набор международных вызовов, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Редко когда в прошлом этой страны было важнее стоять вместе с союзниками, укреплять наши партнёрские отношения и добиваться, чтобы наш голос был услышан, чем в это время глубоких глобальных изменений", — написал Кэмерон в социальной сети X (бывший Twitter).

Он также выразил надежду, что его шестилетний премьерский опыт поможет оказать поддержку нынешнему главе правительства Риши Сунаку в решении этих проблем.