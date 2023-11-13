Бывший премьер и новый глава МИД Британии устрашился конфликтов на Украине и Ближнем Востоке
Кэмерон назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке устрашающими вызовами
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, назначенный сегодня главой МИД, назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке "устрашающим набором международных вызовов". Такое заявление чиновник сделал после вступления в должность.
"Перед нами стоит устрашающий набор международных вызовов, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Редко когда в прошлом этой страны было важнее стоять вместе с союзниками, укреплять наши партнёрские отношения и добиваться, чтобы наш голос был услышан, чем в это время глубоких глобальных изменений", — написал Кэмерон в социальной сети X (бывший Twitter).
Он также выразил надежду, что его шестилетний премьерский опыт поможет оказать поддержку нынешнему главе правительства Риши Сунаку в решении этих проблем.
Напомним, сегодня в Лондоне произошёл целый ряд кадровых перестановок. Так, Риши Сунак уволил главу МВД Суэллу Браверман за критику действий полиции во время пропалестинских митингов, которые она назвала "маршами ненависти". Её место на посту министра внутренних дел занял глава МИД Джеймс Клеверли, и уже на его пост был назначен экс-премьер Дэвид Кэмерон.
ТАСС / Zuma / Ron Sachs