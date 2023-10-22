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22 октября, 16:33

В Сеть слили личный номер британского премьера

The Sun: В Сети выложили личный номер премьера Британии Сунака

<p>Риши Сунак. Обложка © Getty Images / Justin Tallis - WPA Pool</p>

Риши Сунак. Обложка © Getty Images / Justin Tallis - WPA Pool

В Сеть выложили личный номер телефона британского премьера Риши Сунака. По данным The Sun, когда политик возглавил правительство, то ему дали отдельный номер, но старый продолжал работать.

Газета также отмечает, что в соцсетях появилась аудиозапись звонка на слитый номер и ответ автоответчика Сунака. The Sun подчёркивает, что этот номер премьер использовал на протяжении многих лет.

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Это уже не первый случай, когда в Сеть утекают личные данные премьер-министра Великобритании. Так, в сентябре 2018 года, когда на этом посту был Борис Джонсон, сообщалось, что в открытом доступе оказались его номер и адрес личной электронной почты. Тогда причиной утечки стало приложение, созданное для работы на конференции тори.

Никита Осипов
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