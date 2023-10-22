В Сеть слили личный номер британского премьера

Газета также отмечает, что в соцсетях появилась аудиозапись звонка на слитый номер и ответ автоответчика Сунака. The Sun подчёркивает, что этот номер премьер использовал на протяжении многих лет.

Это уже не первый случай, когда в Сеть утекают личные данные премьер-министра Великобритании. Так, в сентябре 2018 года, когда на этом посту был Борис Джонсон, сообщалось, что в открытом доступе оказались его номер и адрес личной электронной почты. Тогда причиной утечки стало приложение, созданное для работы на конференции тори.