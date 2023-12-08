"Вернётся за добавкой": В Лондоне сделали дерзкое заявление о Путине
Глава МИД Британии Кэмерон: После победы на Украине Россия захочет добавки
Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон попытался объяснить мотивы Запада в борьбе с Россией. По словам дипломата, Кремль не остановится, когда одержит победу над киевским режимом. Об этом глава МИД заявил телеканалу Sky News.
"Мой посыл заключается в том, что угроза европейской безопасности — это также угроза и для американской безопасности. Мы знаем Путина: если мы его сейчас не остановим, то он вернётся за добавкой", — припугнул журналистов Кэмерон.
Аналогичное заявление днём ранее сделал и президент США Джо Байден. Обращаясь к американскому Конгрессу, политик сообщил, что якобы Москва может атаковать страны НАТО после завоевания полного превосходства на Украине. Впрочем, предупреждение главы Белого дома не отразилось на позиции Сената, который отменил голосование по выделению помощи Киеву.
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