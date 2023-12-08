"Вернётся за добавкой": В Лондоне сделали дерзкое заявление о Путине

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон попытался объяснить мотивы Запада в борьбе с Россией. По словам дипломата, Кремль не остановится, когда одержит победу над киевским режимом. Об этом глава МИД заявил телеканалу Sky News.

"Мой посыл заключается в том, что угроза европейской безопасности — это также угроза и для американской безопасности. Мы знаем Путина: если мы его сейчас не остановим, то он вернётся за добавкой", — припугнул журналистов Кэмерон.