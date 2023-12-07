Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине
Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Согласно трансляции, которая велась на сайте верхней палаты Конгресса, документ не прошёл процедурное голосование.
Согласно инициативе, Украина должна была получить 61 миллиард долларов помощи. Всего же законопроект предусматривал выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов.
Ранее такой исход событий оценил президент США Джо Байден. По его словам, прекращение поддержки Украины от Соединённых Штатов является абсолютным сумасшествием.
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Unsplash / Darren Halstead