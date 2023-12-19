Путин: Роль ядерной триады для стратегического баланса в мире выросла

Роль ядерной триады (совокупность трёх компонентов ядерных сил в распоряжении государства — стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоноснцы. — Прим. Лайфа), обеспечивающей стратегический баланс сил в мире, существенно выросла. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Приоритетные задачи: при появлении новых рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает стратегический баланс сил в мире. В этом году уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведён до 95 %, а морской компонент — до 100%!" — отметил российский лидер.