Путин: Роль ядерной триады для стратегического баланса в мире выросла
Роль ядерной триады (совокупность трёх компонентов ядерных сил в распоряжении государства — стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоноснцы. — Прим. Лайфа), обеспечивающей стратегический баланс сил в мире, существенно выросла. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Приоритетные задачи: при появлении новых рисков существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает стратегический баланс сил в мире. В этом году уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведён до 95 %, а морской компонент — до 100%!" — отметил российский лидер.
Ранее Путин рассказал о том, что в России создан уникальный атомный ледокольный флот. Он заверил, что не собирается останавливаться на достигнутом, а вынашивает большие планы по дальнейшему развитию данного направления.
Kremlin.ru