Путин указал на превосходство атомного ледокольного флота России в мире Путин: Ни одна страна не имеет такого атомного ледокольного флота, как Россия 18 декабря, 16:13 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

В России уникальный атомный ледокольный флот, развитие которого будет продолжено. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

"Ни у кого в мире нет таких судов. Россия — единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот", — отметил глава государства.

Путин также заверил, что Россия не собирается останавливаться на достигнутом, а вынашивает большие планы по дальнейшему развитию данного направления.

Ранее сообщалось, что один из строящихся в Санкт-Петербурге атомных ледоколов проекта 22220 получит название "Сталинград". Такое наименование присвоят кораблю для сохранения исторической памяти.

Авторы Татьяна Миссуми