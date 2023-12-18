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Путин указал на превосходство атомного ледокольного флота России в мире

Путин: Ни одна страна не имеет такого атомного ледокольного флота, как Россия

18 декабря, 16:13
<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

В России уникальный атомный ледокольный флот, развитие которого будет продолжено. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

"Ни у кого в мире нет таких судов. Россия единственная страна в мире, у которой есть такой атомный ледокольный флот", — отметил глава государства.

Путин также заверил, что Россия не собирается останавливаться на достигнутом, а вынашивает большие планы по дальнейшему развитию данного направления.

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Ранее сообщалось, что один из строящихся в Санкт-Петербурге атомных ледоколов проекта 22220 получит название "Сталинград". Такое наименование присвоят кораблю для сохранения исторической памяти.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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