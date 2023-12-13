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Путин поставил на уши Британию "убийственной модернизацией" ВМФ России

Daily Express: Путин предоставил ВМФ России новые смертоносные атомные подлодки

13 декабря, 09:45
<p>Путин усилил ВМФ России новыми смертоносными атомными подлодками. Обложка © Shutterstock</p>

Путин усилил ВМФ России новыми смертоносными атомными подлодками. Обложка © Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин продолжает усиливать Военно-морской флот, который теперь получил две новых атомных подлодки, что должно обеспокоить Запад. Об "убийственной модернизации" ВМФ России тревожно пишет британское издание Daily Express.

"Владимир Путин предоставил российскому Военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало", — отмечается в публикации.

Спущенный на воду атомный подводный крейсер "Император Александр III" имеет в своём арсенале 16 межконтинентальных ракет, а подлодка "Красноярск" может открыть огонь по врагу ядерными крылатыми ракетами и торпедами. Автор статьи подчёркивает, что это только начало, Россия всерьёз занялась усилением своей мощи, особенно после поставок западного оружия Киеву.

Путин оставил послание российским морякам: С вами РФ будет чувствовать себя в безопасности

Путин оставил послание российским морякам: С вами РФ будет чувствовать себя в безопасности

Напомним, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма военно-морского флага на атомных подводных лодках "Красноярск" и "Император Александр III". Судна приступят к боевому дежурству в Тихоокеанском флоте. Путин пообещал и дальше наращивать морскую мощь России. Так, скоро спустят на воду ещё три стратегических ракетоносца класса "Борей-А", строятся лодки "Ясень-М", на завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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