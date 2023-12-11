Президент России Владимир Путин сегодня принимает участие в церемонии подъёма военно-морского флага на атомных подводных лодках "Красноярск" и "Император Александр III". Мероприятие ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота РФ.

Президент России Владимир Путин поднял флаги на атомных подлодках "Красноярск" и "Император Александр III". Видео © LIFE

Глава государства назвал знаменательным сегодняшний день, отметив, что эти грозные и не имеющие равных в своём классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего ВМФ. По его словам, российский флот последовательно оснащается современной техникой. Так, "Император Александр III" стал уже седьмым по счёту кораблём в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей". При этом "Красноярск" — это четвёртое судно в серии многоцелевых атомных подлодок класса "Ясень".

Российский лидер подчеркнул, что подводные лодки будут защищать безопасность нашей страны, выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания и нести дежурство на Тихоокеанском флоте, охраняя дальневосточные рубежи государства.