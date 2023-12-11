Путин приехал с визитом в Архангельскую область
Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Архангельскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да. Он там", — подтвердил ТАСС представитель Кремля.
Ожидается, что в Северодвинске глава государства примет участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III". Также в планах Путина посетить Архангельск.
Напомним, что на этой неделе у президента насыщенный график. Ранее СМИ анонсировали, что Путин посетит один из регионов страны (тогда не уточнялось, какой именно). 12 декабря, в День Конституции, глава государства также традиционно встретится с судьями Конституционного суда. А 14 декабря российский лидер проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию, на которой подведёт итоги года. Кроме того, ожидается совещание с членами Совета безопасности РФ.