Путин приехал с визитом в Архангельскую область

Ожидается, что в Северодвинске глава государства примет участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III". Также в планах Путина посетить Архангельск.

Напомним, что на этой неделе у президента насыщенный график. Ранее СМИ анонсировали, что Путин посетит один из регионов страны (тогда не уточнялось, какой именно). 12 декабря, в День Конституции, глава государства также традиционно встретится с судьями Конституционного суда. А 14 декабря российский лидер проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию, на которой подведёт итоги года. Кроме того, ожидается совещание с членами Совета безопасности РФ.