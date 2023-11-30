Российский флот пополнился носителями ядерной "Булавы" и гиперзвукового "Циркона"

ВМФ России пополнился сразу двумя новинками подводного флота в лице АПЛ проекта 955А "Александр III" и его менее крупного аналога — АПЛ проекта 885М "Красноярск". Технически корабли вошли в состав вида войск, но торжественная церемония с поднятием Андреевского флага состоится после 10 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Подписаны приёмо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на "Севмаше" подводных лодок "Александр III" и "Красноярск", — заявил собеседник издания.

Обе субмарины усилят Тихоокеанский флот ВМФ РФ. В арсенале седьмого по счёту корабля проекта "Борей" баллистические межконтинентальные ракеты "Булава". Представитель же проекта "Ясень-М" может вооружаться крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковыми "Цирконами".