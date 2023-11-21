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21 ноября, 11:36

Шойгу анонсировал пополнение флота новыми субмаринами с ракетами "Калибр"

В России появятся три новые многоцелевые подлодки, которые оснащены ракетными комплексами "Калибр". Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства во вторник, 21 ноября.

"Подводные силы в этом году пополнят сразу тремя современными многоцелевыми лодками с ракетными комплексами "Калибр", — указал он.

По словам Шойгу, необходимо также построить многоцелевые корабли с высокоточными ракетами для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей.

Новый российский атомный ледокол получит название "Сталинград"

Новый российский атомный ледокол получит название "Сталинград"

А ранее Лайф рассказывал, что в настоящее время проходит государственные испытания российский фрегат "Адмирал Головко". Военный корабль планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

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ТАСС / Дмитрий Харичков

Дарья Нарыкова
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