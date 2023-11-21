Фрегат "Адмирал Головко", который оснастят "Цирконами", проходит госиспытания

А ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов рассказывал, что все новые и строящиеся российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон". При этом, по его словам, флот не откажется от "Калибров" и "Ониксов", так как они доказали свою надёжность.