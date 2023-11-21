Фрегат "Адмирал Головко", который оснастят "Цирконами", проходит госиспытания
Российский фрегат "Адмирал Головко", который планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон", на данный момент проходит государственные испытания. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"В настоящее время проходит государственные испытания фрегат "Адмирал Головко", планируемый к оснащению гиперзвуковыми ракетами "Циркон", — отметил он в ходе заседания коллегии ведомства.
А ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов рассказывал, что все новые и строящиеся российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон". При этом, по его словам, флот не откажется от "Калибров" и "Ониксов", так как они доказали свою надёжность.
ТАСС / Лев Федосеев