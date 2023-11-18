Новый российский атомный ледокол получит название "Сталинград"

Один из строящихся в Санкт-Петербурге атомных ледоколов проекта 22220 получит название "Сталинград". Такое наименование присвоят кораблю для сохранения исторической памяти, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава региона подчеркнул, что предложение возвеличить подвиг советских солдат в Сталинградской битве получило одобрение в Кремле. Об этом он сообщил на пленуме областного совета ветеранов, который состоялся 17 ноября.

"Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным поддержано предложение о присвоении новому современному универсальному атомному ледоколу проекта 22220, который сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, имени "Сталинград", — приводит слова Бочарова пресс-служба регионального правительства.

Атомные ледоколы проекта 22220 типа "Арктика" (ЛК-60Я) — серия российских универсальных двухосадочных атомных ледоколов. Аббревиатура ЛК-60Я расшифровывается как "Ледокол мощностью 60 МВт с ядерной силовой установкой". Главными задачами ледоколов этого проекта являются обслуживание Северного морского пути и проведение различных экспедиций в Арктику. Строительство головного судна ("Арктика") началось в 2012 году на верфи "Балтийский завод". В 2016 году ледокол был спущен на воду.