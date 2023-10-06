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6 октября, 11:06

В Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь

Губернатор Алиханов: В Балтийск через Севморпуть пришло первое судно

<p>Губернатор Алиханов показал судно, которое пришло через Северный морской путь в Калининградскую область из Шанхая. Фото ©<a href="https://t.me/aa_alikhanov" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> t.me / aa_alikhanov</a></p>

Губернатор Алиханов показал судно, которое пришло через Северный морской путь в Калининградскую область из Шанхая. Фото © t.me / aa_alikhanov

В Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь. Об этом сообщил в пятницу, 6 октября, губернатор региона Антон Алиханов. Тяжёлый контейнеровоз вышел из Шанхая и через Архангельск и Балтийск достигнет конечной точки — Санкт-Петербурга.

"Транспортные компании планируют сделать этот логистический продукт постоянным. Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал", — проинформировал глава Калининградской области.

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Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Сегодня он активно развивается. На днях президент Владимир Путин обсудил развитие Севера, в том числе Северного морского пути и континентального шельфа, с российским Совбезом. Кроме того, утверждён план развития Северного морского пути до 2035 года. Всего в плане более 150 мероприятий, в том числе строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата "Утренний", транспортно-логистического узла в морском порту Корсаков на Сахалине, развитие Мурманского и Архангельского транспортных узлов, строительство баз бункеровки и технического обслуживания в портах Тикси и Диксон.

Марина Калегина
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