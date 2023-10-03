Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой встречи стали вопросы развития Севера, в том числе Северного морского пути и континентального шельфа.

"Поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера, это касается и Северного морского пути, шельфа континентального, и некоторых других вопросов", — отметил глава государства и пригласил выступить министра природных ресурсов Александра Козлова.

Путин обсудил с Совбезом развитие российского Севера. Видео © телеграм-канал "Кремль.Новости"