Путин обсудил с Совбезом отношения с соседями и партнёрами России

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза обсудил отношения с ближайшими соседями и партнёрами РФ. В частности, были затронуты вопросы безопасности в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнёрами. Объём работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе", — сказал президент, открывая совещание по видеосвязи.