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22 сентября, 10:29

Путин обсудил с Совбезом отношения с соседями и партнёрами России

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза обсудил отношения с ближайшими соседями и партнёрами РФ. В частности, были затронуты вопросы безопасности в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Поговорим с вами сегодня о ситуации, связанной с развитием отношений с нашими ближайшими соседями, партнёрами. Объём работы у нас большой, здесь много всяких составляющих: экономика, вопросы гуманитарного сотрудничества, безопасности в регионе", — сказал президент, открывая совещание по видеосвязи.

Предложив начать разговор с вопросов безопасности, Путин передал слово директору ФСБ Александру Бортникову.

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Ранее в Кремле ответили на вопрос о сроках прямой линии с Путиным. До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что в этом году данное мероприятие обязательно состоится.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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