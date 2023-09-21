В Кремле ответили на вопрос о сроках прямой линии с Путиным

Традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным ожидается до конца года, однако её сроки пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным проходит ежегодно с 2001 года. В 2008–2011 гг. он проводил её в качестве премьер-министра. В рамках этого мероприятия любой желающий может задать главе государства вопросы — с помощью СМС, телефонного звонка, мессенджеров, соцсетей, сайта, мобильных приложений — и президент в прямом эфире на них ответит. Юбилейная — двадцатая прямая линия — состоялась 30 июня 2021 года. В 2022-м Владимир Путин несколько раз выступал с обращением к россиянам, а также общался с гражданами по видеосвязи, поэтому прямой линии в классическом формате не проводилось.