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8 июня, 10:31

Песков: Подготовка к прямой линии с Путиным потихоньку идёт

Кремль готовится к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, но точные даты её проведения огласят позже. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается прямой линии — мы говорили, что, как только мы определимся, мы заявим о сроках. Пока мы никаких сроков, как вы знаете, не заявляли. Мы готовимся к ней потихоньку. Как время придёт, мы, безусловно, вас проинформируем", уточнил он.

Что же касается пресс-конференции, то, по заверению Пескова, она может состояться по итогам года, а пока преждевременно говорить об этом. Песков подчеркнул, что Путин знает, как журналисты ждут его большую пресс-конференцию.

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Ранее сообщалось, что в этом году состоится прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным. При этом в Кремле опровергли слухи, что мероприятие намечено на июнь.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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