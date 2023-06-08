Песков: Подготовка к прямой линии с Путиным потихоньку идёт

Кремль готовится к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, но точные даты её проведения огласят позже. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается прямой линии — мы говорили, что, как только мы определимся, мы заявим о сроках. Пока мы никаких сроков, как вы знаете, не заявляли. Мы готовимся к ней потихоньку. Как время придёт, мы, безусловно, вас проинформируем", — уточнил он.

Что же касается пресс-конференции, то, по заверению Пескова, она может состояться по итогам года, а пока преждевременно говорить об этом. Песков подчеркнул, что Путин знает, как журналисты ждут его большую пресс-конференцию.