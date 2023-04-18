Песков ответил на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным
Песков заявил, что дата проведения прямой линии с Путиным ещё не определена
Кремль пока не определил точную дату проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Такой ответ дал представитель главы государства Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в Сети информацию.
"Пока точной даты нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов ТАСС о точной дате мероприятия.
Напомним, ранее один из телеграм-каналов со ссылкой на анонимный источник сообщил, что прямая линия с Владимиром Путиным может состояться 8 июня.
ТАСС / Савостьянов Сергей