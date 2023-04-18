Песков ответил на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным

Кремль пока не определил точную дату проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Такой ответ дал представитель главы государства Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в Сети информацию.

"Пока точной даты нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов ТАСС о точной дате мероприятия.