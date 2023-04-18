КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 17:01

Песков ответил на вопрос о дате проведения прямой линии с Путиным

Песков заявил, что дата проведения прямой линии с Путиным ещё не определена

Кремль пока не определил точную дату проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Такой ответ дал представитель главы государства Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в Сети информацию.

"Пока точной даты нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов ТАСС о точной дате мероприятия.

Напомним, ранее один из телеграм-каналов со ссылкой на анонимный источник сообщил, что прямая линия с Владимиром Путиным может состояться 8 июня.

При этом то, что само по себе мероприятие в этом году состоится, в Кремле уже подтвердили.

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Максим Плетнёв
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