В Кремле рассказали, состоится ли прямая линия с Путиным
Песков: Прямая линия с Путиным в 2023 году состоится
В Кремле ожидают, что прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным в 2023 году состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ожидаем, что состоится, сроков пока точных нет. Будем ориентировать", — отметил он в беседе с журналистами.
При этом представитель Кремля не стал комментировать информацию о переносе мероприятий, которые должны пройти в Гостином Дворе в начале июня, и связывать их с прямой линией. Песков порекомендовал обратиться к хозяевам площадки.
Лайф напоминает, что прямая линия с Путиным проходит ежегодно с 2001 года. В рамках мероприятия любой желающий может задать главе государства вопросы, и президент ответит на них в прямом эфире.