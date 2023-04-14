В Кремле рассказали, состоится ли прямая линия с Путиным

В Кремле ожидают, что прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным в 2023 году состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ожидаем, что состоится, сроков пока точных нет. Будем ориентировать", — отметил он в беседе с журналистами.

При этом представитель Кремля не стал комментировать информацию о переносе мероприятий, которые должны пройти в Гостином Дворе в начале июня, и связывать их с прямой линией. Песков порекомендовал обратиться к хозяевам площадки.