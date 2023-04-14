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14 апреля, 10:25

В Кремле рассказали, состоится ли прямая линия с Путиным

Песков: Прямая линия с Путиным в 2023 году состоится

В Кремле ожидают, что прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным в 2023 году состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ожидаем, что состоится, сроков пока точных нет. Будем ориентировать", — отметил он в беседе с журналистами.

При этом представитель Кремля не стал комментировать информацию о переносе мероприятий, которые должны пройти в Гостином Дворе в начале июня, и связывать их с прямой линией. Песков порекомендовал обратиться к хозяевам площадки.

Песков не сообщил, примет ли Путин участие в шествии "Бессмертного полка"

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Лайф напоминает, что прямая линия с Путиным проходит ежегодно с 2001 года. В рамках мероприятия любой желающий может задать главе государства вопросы, и президент ответит на них в прямом эфире.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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