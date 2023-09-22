В России разработали новый проект стратегической атомной подлодки

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) морской техники "Рубин" разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки на среднесрочную перспективу. Об этом рассказал заместитель гендиректора предприятия Андрей Баранов.

Глава ЦКБ Игорь Вильнит ранее сообщал, что новые стратегические подлодки должны прийти на смену серии "Борей" после 2037 года. При этом субмарина следующего поколения "Арктур" появится в составе ВМФ РФ только во второй половине ХХI века.

"Концепция "Арктура" не является единственно возможной, есть более традиционные в среднесрочной перспективе", — сказал Баранов в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что бюро предлагает варианты, а флот оценивает и выбирает лучшие из них. По его словам, таким образом появились все известные атомные подлодки, включая самые современные.