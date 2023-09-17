"Думали, их никто не видит": В ВМФ России рассказали о незаметной слежке за подлодкой США

В марте 2023 года противолодочные силы Морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России обнаружили субмарину ВМС США и незаметно сопровождали её в течение девяти часов. Об этом рассказал начальник морской авиации ВМФ РФ полковник Андрей Пахомов.

По его словам, в марте была внезапная проверка Тихоокеанского флота по указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ, президента Владимира Путина. В процессе обнаружили американскую подлодку, экипаж которой даже не заметил, что их сопровождают, и не ушёл от преследования.

"Она шла в подводном положении и не обнаружила, что её сопровождают. Американцы думали, их никто не видит, а мы сопровождали в течение почти девяти часов", — отметил Пахомов в эфире передачи "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".