"Думали, их никто не видит": В ВМФ России рассказали о незаметной слежке за подлодкой США
Авиация ВМФ России девять часов незаметно следила за американской подлодкой
В марте 2023 года противолодочные силы Морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России обнаружили субмарину ВМС США и незаметно сопровождали её в течение девяти часов. Об этом рассказал начальник морской авиации ВМФ РФ полковник Андрей Пахомов.
По его словам, в марте была внезапная проверка Тихоокеанского флота по указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ, президента Владимира Путина. В процессе обнаружили американскую подлодку, экипаж которой даже не заметил, что их сопровождают, и не ушёл от преследования.
"Она шла в подводном положении и не обнаружила, что её сопровождают. Американцы думали, их никто не видит, а мы сопровождали в течение почти девяти часов", — отметил Пахомов в эфире передачи "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".
Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военнослужащие за неделю уничтожили 15 экипажных катеров ВСУ. Таковы результаты работы морской авиации и кораблей Черноморского флота. Об этом заявили в Минобороны РФ.
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