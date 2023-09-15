Шойгу: 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца года

В 2023 году в Военно-морской флот России поступили уже два корабля, ещё 12 планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом объявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота.

"Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск", — сказал министр на совещании в штабе ТОФ.

Всего же за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями.