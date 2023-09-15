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15 сентября, 08:12

Шойгу: 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца года

В 2023 году в Военно-морской флот России поступили уже два корабля, ещё 12 планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом объявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота.

"Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск", — сказал министр на совещании в штабе ТОФ.

Всего же за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями.

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Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

Напомним, 15 сентября министр обороны России Сергей Шойгу побывал на оборонном заводе "Звезда" в Приморском крае и проверил выполнение гособоронзаказа. Директор предприятия доложил о ведении ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комплекса. Там же, в Приморье, глава МО РФ посетил вертолётный завод "Прогресс". После этого министр отправился в штаб ТОФ.

Обложка ©

ТАСС / Лев Федосеев

Александра Вишнякова
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