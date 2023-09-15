Шойгу: 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца года
В 2023 году в Военно-морской флот России поступили уже два корабля, ещё 12 планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом объявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота.
"Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск", — сказал министр на совещании в штабе ТОФ.
Всего же за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями.
Напомним, 15 сентября министр обороны России Сергей Шойгу побывал на оборонном заводе "Звезда" в Приморском крае и проверил выполнение гособоронзаказа. Директор предприятия доложил о ведении ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комплекса. Там же, в Приморье, глава МО РФ посетил вертолётный завод "Прогресс". После этого министр отправился в штаб ТОФ.
ТАСС / Лев Федосеев