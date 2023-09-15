Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на приморском заводе "Звезда"

Министр обороны России Сергей Шойгу побывал на оборонном заводе "Звезда" в Приморском крае и проверил выполнение гособоронзаказа. Как сообщили в ведомстве, министр находится в регионе с рабочей поездкой.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа на оборонном заводе "Звезда" в Большом Камне", — указали в Минобороны РФ.

Шойгу посетил приморский оборонный завод "Звезда". Видео © t.me / Минобороны России

Директор предприятия доложил Шойгу о ведении ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комплекса. Глава оборонного ведомства потребовал максимально использовать производственные мощности "Звезды", чтобы соблюсти график выполнения оборонзаказа и выполнить ремонт с модернизацией субмарин.