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Регион
Опубликовано 13 сентября 2023, 10:54
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Шойгу заявил, что российские войска держат активную оборону в зоне СВО

Российские войска держат активную оборону на важных направлениях в зоне СВО, бойцы и командиры действуют уверенно. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях. Где-то она сложнее, где-то проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, надёжно обороняем то, что на сегодняшний день нам необходимо оборонять", — сказал министр в эфире Первого канала.

Шойгу назвал единственный возможный исход СВО
Шойгу назвал единственный возможный исход СВО

Напомним, ранее на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может прекратить боевые действия на Украине, пока противник идёт в контрнаступление. Он также раскрыл, что в ходе этого манёвра ВСУ уже потеряли 71,5 тысячи человек, 544 танка и почти 18 тысяч бронемашин.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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