Шойгу заявил, что российские войска держат активную оборону в зоне СВО

Российские войска держат активную оборону на важных направлениях в зоне СВО, бойцы и командиры действуют уверенно. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях. Где-то она сложнее, где-то проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, надёжно обороняем то, что на сегодняшний день нам необходимо оборонять", — сказал министр в эфире Первого канала.