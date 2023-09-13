Шойгу заявил, что российские войска держат активную оборону в зоне СВО
Российские войска держат активную оборону на важных направлениях в зоне СВО, бойцы и командиры действуют уверенно. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях. Где-то она сложнее, где-то проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, надёжно обороняем то, что на сегодняшний день нам необходимо оборонять", — сказал министр в эфире Первого канала.
Напомним, ранее на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может прекратить боевые действия на Украине, пока противник идёт в контрнаступление. Он также раскрыл, что в ходе этого манёвра ВСУ уже потеряли 71,5 тысячи человек, 544 танка и почти 18 тысяч бронемашин.
ТАСС / Александр Река