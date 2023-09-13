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13 сентября, 10:54

Шойгу заявил, что российские войска держат активную оборону в зоне СВО

Российские войска держат активную оборону на важных направлениях в зоне СВО, бойцы и командиры действуют уверенно. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях. Где-то она сложнее, где-то проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, надёжно обороняем то, что на сегодняшний день нам необходимо оборонять", — сказал министр в эфире Первого канала.

"Нет других вариантов": Шойгу назвал единственный возможный исход СВО

"Нет других вариантов": Шойгу назвал единственный возможный исход СВО

Напомним, ранее на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может прекратить боевые действия на Украине, пока противник идёт в контрнаступление. Он также раскрыл, что в ходе этого манёвра ВСУ уже потеряли 71,5 тысячи человек, 544 танка и почти 18 тысяч бронемашин.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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