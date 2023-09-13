Шойгу назвал единственный возможный исход СВО
Шойгу: У России нет других вариантов, кроме как победить на Украине
У России нет других вариантов, кроме как победить на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"У нас нет других вариантов", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о том, победит ли Россия.
Ранее Сергей Шойгу прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Он отметил, что противник несёт колоссальные потери и не смог достигнуть своих целей ни на одном направлении.