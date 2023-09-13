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13 сентября, 10:47

"Нет других вариантов": Шойгу назвал единственный возможный исход СВО

Шойгу: У России нет других вариантов, кроме как победить на Украине

У России нет других вариантов, кроме как победить на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"У нас нет других вариантов", сказал он в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о том, победит ли Россия.

Шойгу озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления

Шойгу озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления

Ранее Сергей Шойгу прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Он отметил, что противник несёт колоссальные потери и не смог достигнуть своих целей ни на одном направлении.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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