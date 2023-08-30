ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 августа 2023, 12:11
15388

Шойгу поручил "Алмаз-Антею" сделать работу предприятия под Тулой круглосуточной

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству российского концерна "Алмаз-Антей" организовать круглосуточную работу предприятия в Тульской области, выпускающего современные радиолокационные системы. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба министерства.

"Министр обороны РФ потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7", — указывается в сообщении.

Кроме того, гендиректор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил Шойгу об увеличении темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части ВС РФ, которые участвуют в СВО на Украине.

Шойгу назвал одной из главных задач СВО освобождение российских военных из плена
Шойгу назвал одной из главных задач СВО освобождение российских военных из плена

Ранее сообщалось, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области на одном из профильных предприятий. Генерал армии проинспектировал производственные цеха, выпускающие современные радиолокационные системы. Предприятие, о котором идёт речь, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

BannerImage

Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Сергей Шойгу
  • Специальная военная операция (СВО)
  • алмазантей
  • Политика России
  • Политика
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar