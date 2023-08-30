Шойгу поручил "Алмаз-Антею" сделать работу предприятия под Тулой круглосуточной

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству российского концерна "Алмаз-Антей" организовать круглосуточную работу предприятия в Тульской области, выпускающего современные радиолокационные системы. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба министерства.

"Министр обороны РФ потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7", — указывается в сообщении.

Кроме того, гендиректор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил Шойгу об увеличении темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части ВС РФ, которые участвуют в СВО на Украине.