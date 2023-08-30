Шойгу показали цеха, где производят современные радиолокационные системы

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на одном из профильных предприятий в Тульской области. Об этом сообщила в среду, 30 августа, пресс-служба военного ведомства. Генерал армии проинспектировал производственные цеха, выпускающие современные радиолокационные системы. Предприятие, о котором идёт речь, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области на одном из предприятий АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Видео © Пресс-служба Минобороны

"Генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков доложил Сергею Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооружённых сил Российской Федерации, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции", — информирует пресс-служба Минобороны РФ.

По итогам инспекции Сергей Шойгу провёл совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления, на котором поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения.

"В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится на сегодняшний день контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для её ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день", — подчеркнул министр.