Польша и Литва могут осуществить интервенцию на Западную Украину без согласования с НАТО, предупредил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, этим планам есть доказательства.

"Самое страшное, что сейчас появляются подтверждения тому, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую, как они утверждают, они осуществили бы самостоятельно в обход НАТО", — сказал он в интервью YouTube-каналу Redacted.

Полковник счёл эти намерения очень опасными и напомнил, что, несмотря ни на что, Литва и Польша являются членами НАТО, из-за чего их операция будет расцениваться как атака всего альянса. Макгрегор предупредил, что европейские союзники окажутся втянуты в вооружённый конфликт, если решатся на такой шаг.