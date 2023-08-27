В США нашли подтверждение словам Шойгу о планах Польши оккупировать Западную Украину
Полковник Макгрегор: Польша и Литва могут вторгнуться на Украину в обход НАТО
Польша и Литва могут осуществить интервенцию на Западную Украину без согласования с НАТО, предупредил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, этим планам есть доказательства.
"Самое страшное, что сейчас появляются подтверждения тому, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую, как они утверждают, они осуществили бы самостоятельно в обход НАТО", — сказал он в интервью YouTube-каналу Redacted.
Полковник счёл эти намерения очень опасными и напомнил, что, несмотря ни на что, Литва и Польша являются членами НАТО, из-за чего их операция будет расцениваться как атака всего альянса. Макгрегор предупредил, что европейские союзники окажутся втянуты в вооружённый конфликт, если решатся на такой шаг.
Напомним, по мнению Дугласа Макгрегора, Запад создаёт коалицию для вторжения на Западную Украину. По его словам, главную роль в операции сыграют Польша и Литва, а США присоединятся только в случае их неудачи.
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