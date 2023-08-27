ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 августа 2023, 17:48
45175

В США нашли подтверждение словам Шойгу о планах Польши оккупировать Западную Украину

Полковник Макгрегор: Польша и Литва могут вторгнуться на Украину в обход НАТО

Польша и Литва могут осуществить интервенцию на Западную Украину без согласования с НАТО, предупредил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, этим планам есть доказательства.

"Самое страшное, что сейчас появляются подтверждения тому, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую, как они утверждают, они осуществили бы самостоятельно в обход НАТО", сказал он в интервью YouTube-каналу Redacted.

Полковник счёл эти намерения очень опасными и напомнил, что, несмотря ни на что, Литва и Польша являются членами НАТО, из-за чего их операция будет расцениваться как атака всего альянса. Макгрегор предупредил, что европейские союзники окажутся втянуты в вооружённый конфликт, если решатся на такой шаг.

Шойгу: Польша хочет создать соединение для оккупации Западной Украины
Шойгу: Польша хочет создать соединение для оккупации Западной Украины

Напомним, по мнению Дугласа Макгрегора, Запад создаёт коалицию для вторжения на Западную Украину. По его словам, главную роль в операции сыграют Польша и Литва, а США присоединятся только в случае их неудачи.

BannerImage

Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Литва
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar