Экс-советник Пентагона заявил о создании на Западе коалиции для вторжения на Украину
Полковник Макгрегор: Запад создаёт коалицию для вторжения на Украину
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Запад создаёт коалицию для вторжения на Украину. Об этом он заявил в своём блоге на YouTube.
При этом он считает данную ситуацию опасной для Запада. По мнению Макгрегора, РФ сейчас сильна как никогда, а вот США — нет.
"Мы перестали быть государством образца 1991 года. Наша армия не в лучшем состоянии", — заявил он.
Макгрегор считает, что Польша и Литва будут играть ключевую роль в военном союзе, который может вторгнуться на Украину. В случае неудачи с оккупацией западной её части им могут помочь США.
Ранее Лайф рассказывал о том, что дипломатический скандал между Варшавой и Киевом перерос в расстановку приоритетов. Польша признала, что отношения с Украиной ухудшились.
Shutterstock