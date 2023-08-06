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6 августа, 15:47
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Экс-советник Пентагона заявил о создании на Западе коалиции для вторжения на Украину

Полковник Макгрегор: Запад создаёт коалицию для вторжения на Украину

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Запад создаёт коалицию для вторжения на Украину. Об этом он заявил в своём блоге на YouTube.

При этом он считает данную ситуацию опасной для Запада. По мнению Макгрегора, РФ сейчас сильна как никогда, а вот США — нет.

"Мы перестали быть государством образца 1991 года. Наша армия не в лучшем состоянии", — заявил он.

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Макгрегор считает, что Польша и Литва будут играть ключевую роль в военном союзе, который может вторгнуться на Украину. В случае неудачи с оккупацией западной её части им могут помочь США.

Ранее Лайф рассказывал о том, что дипломатический скандал между Варшавой и Киевом перерос в расстановку приоритетов. Польша признала, что отношения с Украиной ухудшились.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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