Названо число катеров ВСУ, уничтоженных Черноморским флотом за неделю

"В акватории Чёрного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ", — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.