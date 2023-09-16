ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября 2023, 11:47
4906

Названо число катеров ВСУ, уничтоженных Черноморским флотом за неделю

Минобороны: Черноморский флот России уничтожил за неделю 15 катеров ВСУ

За неделю российские военные уничтожили 15 экипажных катеров ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"В акватории Чёрного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ", — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Ранее Лайф писал, что корабль "Аскольд" уничтожил украинский безэкипажный катер в Чёрном море. Ещё один надводный дрон обнаружила и поразила российская авиация.

BannerImage

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar