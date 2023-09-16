Названо число катеров ВСУ, уничтоженных Черноморским флотом за неделю
Минобороны: Черноморский флот России уничтожил за неделю 15 катеров ВСУ
За неделю российские военные уничтожили 15 экипажных катеров ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
"В акватории Чёрного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ", — говорится в сообщении в телеграм-канале оборонного ведомства.
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