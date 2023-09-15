Корабль "Аскольд" уничтожил украинский безэкипажный катер в Чёрном море

Российский малый ракетный корабль "Аскольд" уничтожил в Чёрном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня утром малым ракетным кораблём "Аскольд" Черноморского флота в акватории Чёрного моря был обнаружен безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Огнём из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", — отметили в ведомстве.