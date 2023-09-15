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15 сентября, 10:13

Корабль "Аскольд" уничтожил украинский безэкипажный катер в Чёрном море

Российский малый ракетный корабль "Аскольд" уничтожил в Чёрном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня утром малым ракетным кораблём "Аскольд" Черноморского флота в акватории Чёрного моря был обнаружен безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Огнём из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", — отметили в ведомстве.

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Напомним, накануне, 14 сентября, российские военные сорвали атаку семи безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море. Так, рано утром Киев предпринял попытку напасть на патрульный корабль "Сергей Котов" — все пять "морских беспилотников" были уничтожены. Позже днём шестой катер был уничтожен морской авиацией Черноморского флота. Вечером седьмой "морской дрон" пытался безуспешно атаковать корабль "Самум".

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kchf.ru

Александра Вишнякова
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