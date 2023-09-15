Регион

Уведомления отключены

15 сентября, 11:40

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Черноморский флот за сутки уничтожил два так называемых морских беспилотника Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Чёрного моря", — отметили в ведомстве.

Корабль "Аскольд" уничтожил украинский безэкипажный катер в Чёрном море

Корабль "Аскольд" уничтожил украинский безэкипажный катер в Чёрном море

Напомним, накануне, 14 сентября, российские военные сорвали атаку семи безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море. Сразу пять морских дронов пытались напасть на патрульный корабль "Сергей Котов", позже днём шестой катер был уничтожен морской авиацией Черноморского флота. А вечером седьмой морской дрон пытался — и тоже безуспешно — атаковать корабль "Самум".

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров