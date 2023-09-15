Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Черноморский флот за сутки уничтожил два так называемых морских беспилотника Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Чёрного моря", — отметили в ведомстве.
Напомним, накануне, 14 сентября, российские военные сорвали атаку семи безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море. Сразу пять морских дронов пытались напасть на патрульный корабль "Сергей Котов", позже днём шестой катер был уничтожен морской авиацией Черноморского флота. А вечером седьмой морской дрон пытался — и тоже безуспешно — атаковать корабль "Самум".
Vk / Минобороны России