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Опубликовано 15 сентября 2023, 11:40

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Черноморский флот за сутки уничтожил два так называемых морских беспилотника Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Чёрного моря", — отметили в ведомстве.

Корабль "Аскольд" уничтожил украинский безэкипажный катер в Чёрном море
Корабль "Аскольд" уничтожил украинский безэкипажный катер в Чёрном море

Напомним, накануне, 14 сентября, российские военные сорвали атаку семи безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море. Сразу пять морских дронов пытались напасть на патрульный корабль "Сергей Котов", позже днём шестой катер был уничтожен морской авиацией Черноморского флота. А вечером седьмой морской дрон пытался — и тоже безуспешно — атаковать корабль "Самум".

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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