Шойгу заявил о разработке новых проектов атомных подлодок и подводных БПЛА

В России разрабатывают для Военно-морского флота (ВМФ) проекты атомных подлодок и подводных беспилотников. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе российского Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Сегодня мы активно работаем над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем, беспилотных подводных аппаратов", — сказал он.

Напомним, 15 сентября министр обороны России Сергей Шойгу побывал на оборонном заводе "Звезда" в Приморском крае и проверил выполнение гособоронзаказа. Директор предприятия доложил о ведении ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комплекса. В Приморье глава МО РФ посетил и вертолётный завод "Прогресс". После этого министр отправился в штаб ТОФ.