Регион

Уведомления отключены

15 сентября, 08:30

Шойгу заявил о разработке новых проектов атомных подлодок и подводных БПЛА

В России разрабатывают для Военно-морского флота (ВМФ) проекты атомных подлодок и подводных беспилотников. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе российского Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Сегодня мы активно работаем над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем, беспилотных подводных аппаратов", — сказал он.

Шойгу: 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца года

Шойгу: 12 кораблей поступят в ВМФ России до конца года

Напомним, 15 сентября министр обороны России Сергей Шойгу побывал на оборонном заводе "Звезда" в Приморском крае и проверил выполнение гособоронзаказа. Директор предприятия доложил о ведении ремонта и модернизации атомных подводных лодок, а также о строительстве плавучего докового комплекса. В Приморье глава МО РФ посетил и вертолётный завод "Прогресс". После этого министр отправился в штаб ТОФ.

Обложка ©

t.me / Минобороны России

Светлана Оперук
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Сергей Шойгу
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров