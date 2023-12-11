Президент России Владимир Путин пообещал, что работа по повышению морской мощи страны будет продолжена. Во время церемонии поднятия флагов на атомных подлодках в Северодвинске он напомнил, что на подходе новые корабли.

Путин пообещал и дальше наращивать морскую мощь России. Видео © LIFE

"Работа по повышению военно-морской мощи РФ будет продолжена. Так, в ближайшее время только на Севмаше будет спущено на воду ещё три стратегических ракетоносца класса "Борей-А". Ещё строятся лодки "Ясень-М". На завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что все планы по строительству подводных и надводных кораблей будут выполнены. По его словам, в стране количественно укрепят боеготовность ВМФ России, морскую мощь РФ в Арктике, на Дальнем Востоке, на Чёрном и Балтийском морях, на Каспии, а также в важнейших стратегических районах Мирового океана.