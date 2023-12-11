Путин пообещал и дальше наращивать морскую мощь России
Путин заявил, что работа по повышению морской мощи России будет продолжена
Президент России Владимир Путин пообещал, что работа по повышению морской мощи страны будет продолжена. Во время церемонии поднятия флагов на атомных подлодках в Северодвинске он напомнил, что на подходе новые корабли.
Путин пообещал и дальше наращивать морскую мощь России. Видео © LIFE
"Работа по повышению военно-морской мощи РФ будет продолжена. Так, в ближайшее время только на Севмаше будет спущено на воду ещё три стратегических ракетоносца класса "Борей-А". Ещё строятся лодки "Ясень-М". На завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск", — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что все планы по строительству подводных и надводных кораблей будут выполнены. По его словам, в стране количественно укрепят боеготовность ВМФ России, морскую мощь РФ в Арктике, на Дальнем Востоке, на Чёрном и Балтийском морях, на Каспии, а также в важнейших стратегических районах Мирового океана.
Напомним, что на этой неделе у президента насыщенный график. Ранее сегодня Путин приехал с рабочим визитом в Архангельскую область. 12 декабря, в День Конституции, глава государства также традиционно встретится с судьями Конституционного суда. А 14 декабря российский лидер проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию, на которой подведёт итоги года. Кроме того, ожидается совещание с членами Совета безопасности РФ.
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